Девочки с этими именами становятся невероятными красотками: гены ни при чем

“Не родись красивой”, - гласит известное высказывание. Многие из нас наверняка замечали, что народная мудрость права: порой мужчины глаз не могут отвести девушек, которые не отличаются классической красотой. А барышни, внешность которых соответствует всем модным тенденциям, остаются не у дел. По словам экспертов в области эзотерики, причиной тому особенный шарм, который притягивает представителей сильного пола. Этим уникальным обаянием наделены от рождения обладательницы некоторых имен. Они не знают отбоя от поклонников.

Ксения

Счастливицы, нареченные именем Ксения, с самого детства привлекают представителей противоположного пола. Мальчики хотят дружить с ними, дарят трогательные подарки и караулят возле подъезда. Ксюша могла бы пользоваться властью, которую имеет над мужчинами, но она ни за что не станет так поступать.

Быть может, именно своей честностью, открытостью и легким нравом обладательницы этого имени и очаровывают сильный пол?

К тому же Ксюша всегда по-настоящему увлечена чем-нибудь - спортом, рукоделием, искусством - и это добавляет ей еще больше шарма в глазах окружающих.

Елена

Имя Елена недаром переводится как “светлая” - его обладательницы наделены особенным обаянием, притягивающим мужчин. Дамы, нареченные этим именем, как будто созданы для того, чтобы любоваться ими, носить на руках и осыпать подарками. А все потому, что от них исходит исключительно положительная энергетика.

Доброта, порядочность, харизматичность - всеми этими качествами обладает Елена.

Она как сказочная героиня, одновременно и прекрасная, и премудрая - всегда найдет доброе слово для близких, даст ценный совет и поможет решить проблему. Жениться на такой - мечта каждого мужчины.

Олеся

Девушки, которых родители назвали именем Олеся, обладают энергичным темпераментом. Они никогда не сидят на месте, все время пребывают в движении и поиске новых впечатлений. Эмоциональность, страстность, коммуникабельность - вот те качества, которыми сполна наделена обладательница этого имени и которые притягивают к ней мужчин.

Больше всего на свете Олеся ценит независимость, но это не значит, что она не хочет замуж.

Благодаря своему характеру обладательница этого имени сделает так, что брак будет похож на вечный конфетно-букетный период. Олеся умеет удивить мужа, а тот, в свою очередь, постарается во всем угодить ей.