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Девочки давно выросли: Дина и Арина Аверины решились на пикантную съемку (фото)

7 июля 2023 06:00
Девочки давно выросли: Дина и Арина Аверины решились на пикантную съемку (фото)

Поклонники в восторге.

Дина и Арина Аверины смогли стать звездами художественной гимнастики. Этим невероятно красивым видом спорта сестры-близнецы занимаются с четырех лет и добились огромных успехов. Но в последнее время поклонники восхищаются не только мастерством выдающихся спортсменок.

Сестры Аверины давно превратились в эффектных красоток, но не спешили демонстрировать свое тело в социальных сетях. Теперь же знаменитости решились на пикантную съемку, обсуждение которой в Сети утихнет еще не скоро.

Арина обнародовала фотографию, сделанную во время семейного отпуска в Дубае. Гимнастка запечатлена в одном купальнике на пляже. А Дина сделала похожий кадр, когда находилась в Италии. Поклонники остались в восторге от стройности и красоты сестер, поэтому поспешили осыпать их комплиментами.

Девочки давно выросли: Дина и Арина Аверины решились на пикантную съемку (фото)

«Вот это да. Как же они хорошеют с каждым годом», «Длинноножки», «На обложку журнала можно», «Просто огонь и страсть»,

— пишут в Сети.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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