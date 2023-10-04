Девочки были влюблены в этого рокера из «Ералаша»: вот как изменился яркий актер

Юных актеров в «Ералаш» всегда подбирали очень тщательно. В киножурнале можно было увидеть множество харизматичных представителей различных типажей: добрые пухляки, хулиганы, первые школьные красотки и неформалы. К последним относились герои Велимира Русакова. Парень снялся в нескольких эпизодах программы в далеком 2001 году.

После «Ералаша» юноша продолжил актерскую карьеру. Зрители могли видеть Русакова в таких популярных проектах, как «Моя прекрасная няня», «Сволочи», «Универ», «Глухарь», «Дом Солнца», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Физрук» и «Фантом». Пусть артисту редко достаются главные роли, но эпизоды с его участием запоминаются зрителям.

Помимо актерской карьеры, Велимир Русаков пробует себя в качестве режиссера, сценариста и композитора. Музыка занимает особое место в жизни знаменитости. В конце нулевых артист основал рок-группу «Теплые дни», известную в узких кругах.