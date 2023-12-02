Девочке уже 5 лет: как выглядит ребенок, которого Маликовы скрывают от всех

Растет не по дням, а по часам.

Инна Маликова не утаивает тот факт, что пять лет назад стала бабушкой. Однако многочисленные поклонники напрасно думали, что скоро увидят нового члена знаменитого семейства.

У сына артистки Дмитрия и его жены Анастасии родилась дочь. Кроху назвали красивым и необычным именем Мирослава. До сих пор интернет-пользователи не видели ее лица.

В социальных сетях недавно появился редкий кадр со звездной наследницей, отметившей свой день рождения. На фотографии она вместе с мамой и бабушкой запечатлена со спины. Со стороны девочка кажется уже совсем взрослой — растет не по дням, а по часам.

Маликовы скрывают не только внешность Мирославы, но и ее увлечения. Фанатам пока остается только гадать, проявляет ли внучка Инны Юрьевны интерес к музыке, занимается ли вокалом. Ясно только одно: певица души не чает в малышке. В своем блоге она называет ее не иначе как любимая Мирочка.