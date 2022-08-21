Девочка выросла: сверкнувшая точеными формами Маша из «Ворониных» ошеломила красотой

Такой девушку мало кто знает.

Мария Ильюхина получила известность благодаря роли маленькой Маши, которую сыграла в сериале «Воронины». Правда, сейчас она уже не та крошечная девочка, которую знает вся страна. В октябре 2021 Маша отметила совершеннолетие.

Сейчас Ильюхина активно ведет свои социальные сети, в которых делится счастливыми моментами и пикантными фото. Наибольшее внимание привлек снимок, на котором студентка похвасталась точеными формами в бикини. Для многих поклонников проекта столь стремительное взросление стало сюрпризом.

«Это точно Маша из сериала?», «Египетская сила», «Что творит?», «Узнать невозможно», «Вау! Вот это восторг», — писали ей.

Примечательно, что о работах в новых проектах Маша не рассказывает. Известно, что девушка много поет со сцены и подрабатывает моделью.

Фото: социальные сети Марии Ильюхиной