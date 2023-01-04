«Девочка-то ого-го!»: то самое фото Барановской в бикини, всполошившее россиян

Юлия Барановская, бывшая жена Андрея Аршавина, нечасто делится в соцсетях «горячими» снимками. Всего несколько раз она решилась продемонстрировать собственные формы в бикини, и один из этих кадров всполошил ее комментаторов. На фото Юлия позировала в черно-белом купальнике, лежа в воде. Поклонники оценили стройную фигуру Барановской, похвалив ее за откровенность.

«Фигурка на месте!», «Девочка-то ого-го! На зависть подругам», «Какая красавица», «Так держать — прекрасно выглядишь», — написали комментаторы.

При этом нашлись и хейтеры, которые удивились подобному снимку от Юлии. По их мнению, многодетной матери странно выставлять напоказ свои прелести. Тем более что наследники Барановской уже довольно взрослые и сами пользуются соцсетями.