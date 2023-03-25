Девочка со стаканчиком из шоу «Голос.Дети» выросла: ее преображение вас точно удивит

Участница шоу «Голос.Дети» Арина Данилова запомнилась зрителям своим необычным номером. Она вышла со стаканчиком, который послужил ей ударным инструментом. Что стало с Ариной после передачи?

Данилова появилась на шоу «Голос» спустя несколько лет и выступила с таким же номером на самом первом прослушивании. Вокал Арины стал глубже и разнообразнее, а произношение улучшилось. Изменилась и ее внешность — теперь она не та маленькая девочка, а взрослая симпатичная девушка с роскошными волосами. Также члены жюри и зрители отметили, что Арина стала более раскрепощенной на сцене и уверенной в себе.

Данилова стала успешным видеоблогером. На ее YouTube-канал подписано больше двух миллионов фолловеров. Недавно Арина вошла в список самых богатых детей-блогеров в стране. Также артистка снимается в кино. Несколько лет назад она появилась в фильме «За день до успеха» и в сериале «Женская консультация». Свою дебютную серьезную роль Данилова исполнила в картине «Следствие любви».