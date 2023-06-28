Девочка с самой пышной шевелюрой выросла обычной: вашему разочарованию не будет предела

Весь мир узнал о Чанко Кано в 2017 году. Юная жительница Японии покорила публику впечатляющими волосами. Практически с первых дней жизни девочка отличалась густой шевелюрой, что мгновенно сделало ее знаменитой.

Мать Чанко не стала упускать выгоду и отправилась со своей наследницей в модельные агентства. Кано снялась в нескольких кампаниях и начала представлять марку популярного в стране шампуня. Поклонники были уверены: Чанко ждет успешное будущее.

Однако с годами волосы малышки становились все реже и реже. И спустя шесть лет девочка уже не может похвастаться эффектной прической. Теперь Чанко похожа на самого обычного ребенка начальной школы, и в ней уже не узнать юную модель, известную во всем мире.

Подобные перемены разочаровали многих поклонников. Часть же из них осудила мать Чанко за то, что та ради быстрой выгоды лишила ребенка детства, ведь контракты девочки продолжают действовать и она обязана сниматься в рекламе.