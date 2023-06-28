Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Девочка с самой пышной шевелюрой выросла обычной: вашему разочарованию не будет предела

Девочка с самой пышной шевелюрой выросла обычной: вашему разочарованию не будет предела

28 июня 2023 08:00
Девочка с самой пышной шевелюрой выросла обычной: вашему разочарованию не будет предела

Юная модель не смогла оправдать надежд публики.

Весь мир узнал о Чанко Кано в 2017 году. Юная жительница Японии покорила публику впечатляющими волосами. Практически с первых дней жизни девочка отличалась густой шевелюрой, что мгновенно сделало ее знаменитой.

Мать Чанко не стала упускать выгоду и отправилась со своей наследницей в модельные агентства. Кано снялась в нескольких кампаниях и начала представлять марку популярного в стране шампуня. Поклонники были уверены: Чанко ждет успешное будущее.

Однако с годами волосы малышки становились все реже и реже. И спустя шесть лет девочка уже не может похвастаться эффектной прической. Теперь Чанко похожа на самого обычного ребенка начальной школы, и в ней уже не узнать юную модель, известную во всем мире.

Девочка с самой пышной шевелюрой выросла обычной: вашему разочарованию не будет предела

Подобные перемены разочаровали многих поклонников. Часть же из них осудила мать Чанко за то, что та ради быстрой выгоды лишила ребенка детства, ведь контракты девочки продолжают действовать и она обязана сниматься в рекламе.

Фото: социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше