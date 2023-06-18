Девочка с приветом: внучку Долиной неспроста все обходили стороной

Внучка Ларисы Долиной Сашенька давно и упорно занимается вокалом. Певица уверена: силой голоса наследница вот-вот затмит даже ее. Однако фанаты Долиной не разделяют оптимизма кумира. Причем не из-за творческих данных 11-летней Александры. Всему виной стал скверный нрав девочки.

Саша вместе с бабушкой участвовала в шоу «Две звезды. Отцы и дети» и подверглась жесточайшей критике со стороны жюри. Но ругали малышку не только за отсутствие таланта. Один из членов жюри даже высказался о том, что природа на внучке отдохнула, в отличие от бабушки.

Ругали Сашу и за высокомерие, и за скверный нрав, которые не должны быть частью характера юной девочки. Оказалось, что проблема касается не только сцены. В школе единственная внучка Долиной испытывает аналогичные сложности.

Однако вместо того, чтобы конфликтовать, Александра сделала выводы и уже в другом шоу «Ты не поверишь!» во всеуслышание заявила, что готова встать на путь исправления: