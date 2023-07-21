Девочка с пальчик: увидите фото этой малышки и ни за что не поверите, что перед вами не кукла

Сразу после рождения Эбигейл врачи диагностировали у нее редкий вид карликовости. Недуг оказался малоизученным и неизлечимым, поэтому надежды на то, что девочка с пальчик вырастет, сегодня нет.

Когда малышке исполнилось два года, ее вес составлял всего пять килограммов. Прогнозы медики дают неутешительные. Большинство из них говорят о том, что с такой болезнью многие пациенты попросту не выживают. Но, к счастью, Эбигейл это удалось, поэтому сегодня малышка радует родителей и пользователей Сети своей очаровательной улыбкой.

Глядя на фотографии крохи, многие не верят, что перед ними живой человек, а не кукла. Во всяком случае, это не мешает людям оставлять теплые комментарии в адрес девочки.