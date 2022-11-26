Девочка с неизлечимой болезнью попала к мастеру татуажа: люди ахнули, увидев эту красоту
Ей помогли вернуть уверенность в себе.
12-летняя Женя ведет жизнь обычного подростка, но у девочки есть одна особенность. Женя страдает тотальной алопецией, поэтому у нее совершенно нет волос на теле. Безбровая и лысая девочка стала предметом насмешек, но все изменила работа профессионала.
Женя приехала в столичную студию татуажа Symmetry.Pmu. Мастера салона предоставляют услуги клиентам с алопецией совершенно бесплатно. Жене сделали новые аккуратные брови и воздушные стрелки.
После процедуры девочка преобразилась – и ее новая внешность вызвала восторг в соцсетях.
«Какая она космическая красавица!», «Пусть будет уверена в себе на все сто», «Она похожа на принцессу с планеты Мюл», – писали восхищенные комментаторы.
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