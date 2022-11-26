Девочка с неизлечимой болезнью попала к мастеру татуажа: люди ахнули, увидев эту красоту

Ей помогли вернуть уверенность в себе.

12-летняя Женя ведет жизнь обычного подростка, но у девочки есть одна особенность. Женя страдает тотальной алопецией, поэтому у нее совершенно нет волос на теле. Безбровая и лысая девочка стала предметом насмешек, но все изменила работа профессионала.

Женя приехала в столичную студию татуажа Symmetry.Pmu. Мастера салона предоставляют услуги клиентам с алопецией совершенно бесплатно. Жене сделали новые аккуратные брови и воздушные стрелки.

После процедуры девочка преобразилась – и ее новая внешность вызвала восторг в соцсетях.

«Какая она космическая красавица!», «Пусть будет уверена в себе на все сто», «Она похожа на принцессу с планеты Мюл», – писали восхищенные комментаторы.

Вы могли пропустить: