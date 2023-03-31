Девочка с косичками: улыбнетесь, увидев Чурикову в ее первой роли

Далеко не все узнают актрису в этой картине.

Инна Чурикова запомнилась зрителям как одна из самых талантливых артисток СССР. На протяжении своей карьеры она успела поработать со многими выдающимися режиссерами, среди которых были, например, Владимир Меньшов и Карен Шахназаров. Артистка заработала любовь нескольких поколений зрителей, но мало кто знал, какой была ее первая роль.

Так, впервые на экране Чурикова появилась в картине Василия Ордынского «Тучи над Борском». В драме она исполнила роль Райки, одноклассницы главной героини Оли Рыжковой, а во время съемок фильма Инне Михайловне было всего 17 лет.

Как отмечают зрители, узнавшие артистку в фильме, Чурикова в картине выглядит совершенно по-другому. Актрису отличают юношеская непосредственность и чистый целеустремленный взгляд, а подчеркивают этот образ аккуратные косички. Будущая звезда экрана выглядит как образцово-показательная пионерка и уже в первой роли поражает своим талантом.

Уже после драмы «Тучи над Борском» артистка появилась в картине «Я шагаю по Москве», а ее следующей работой стала сказка «Морозко», где она получила одну из главных ролей и стала известна на весь СССР.