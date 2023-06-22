Девочка с хвостиками из «Ералаша» выросла: обомлеете, увидев ее без белья

Анастасия Сиваева стала известной благодаря «Папиным дочкам», и мало кто знает, что звезда снималась еще и в «Ералаше». Юная артистка удостоилась главной роли в трех сюжетах.

В одном из них она предстала девчушкой с двумя задорными хвостиками — узнать в ней гота Дарью Васнецову невозможно. Несмотря на успех в профессии, с актерской карьерой знаменитость покончила. С 2015 года в ее фильмографии не появляется новых проектов.

Однако поклонники продолжают следить за жизнью артистки в социальных сетях. Сиваева лишней скромностью не отличается и публикует смелые фото. Например, на одном из кадров она позирует в белой рубашке, отказавшись от нижнего белья.

Подписчики обомлели, увидев эффектную брюнетку.