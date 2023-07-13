Девочка с глазами инопланетянки выросла, и теперь ее не отличишь от других: убедитесь сами

Мелани из США родилась с большими черными глазами, которые восхищали и пугали окружающих одновременно. Врачи обнаружили у девочки редкий синдром Аксенфельда-Ригера, «наградивший» ее зрачками огромного размера.

Из-за своего недуга малышка была похожа на инопланетянку с «глазами дьявола», которую впору снимать в фильмах ужасов. Внешность девочки отлично подходила под описание «страшная красота». И все бы ничего, но болезнь приносила Мелани сильный дискомфорт и грозила привести к полной потере зрения.

Медики подобрали маленькой пациентке специальные очки, которые позволили ей выходить на яркий солнечный свет, прежде слепивший Мелани. К тому же ей провели ряд операций, чтобы сохранить зрение.

Время шло, девочка росла, и ее глаза становились все более «обычными». На свежих фотографиях американки ее не отличишь от других детей. Взгляд Мелани по-прежнему глубокий и выразительный, но все же гораздо менее «дьявольский», чем прежде.