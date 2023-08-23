Девочка с ангельскими глазами возвращается на «Голос»: теперь оторва с пирсингом в носу

Постоянные зрители «Голос.Дети» отлично помнят Ярославу Дегтяреву. Эта маленькая блондинка покорила публику гениальным исполнением песни «Кукушка». Тогда певица дошла до финала третьего сезона проекта.

Сегодня Ярославе уже исполнилось пятнадцать. Из трогательной малышки она превратилась в почти взрослую девушку. В этой красотке сложно узнать ту большеглазую Ясю, которая была любимицей и зрителей, и судей проекта.

Девочка стала настоящей бунтаркой — выбирает дерзкие образы и носит пирсинг на лице. В соцсетях она выкладывает свои фото и записи песен, а иногда предстает и в достаточно откровенных нарядах.

В скором времени юная звезда может вернуться на экраны. Ярослава согласилась принять участие в проекте «Голос. Уже не дети», который выйдет в эфир в ближайшее время. Кроме Дегтяревой на шоу появятся и другие участники прошлых лет.