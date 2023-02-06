Девочка-рентген взбудоражила всю Россию и пропала: вот что с ней стало

10-летняя малышка начала видеть людей насквозь после неудачной операции по удалению аппендицита. Ее дар анализировали ученые всего мира. После одного из исследований девочка-рентген исчезла.

Мама Натальи Демкиной не сразу поверила в способность дочери видеть людей насквозь. И отвела ее к психотерапевту. Ему девочка поставила верный диагноз за несколько минут. После чего о таланте Наташи узнали жители родного Саранска, а следом за ними и специалисты из США, Японии и Великобритании.

В Америке с Наташей провели эксперимент. Механика тестирования и недружественная, как признавалась сама девочка, обстановка привели к первым в ее истории ошибкам: она ошиблась в трех случаях из семи. Тогда за девочку заступался Нобелевский лауреат по физике Брайан Джозефсон.

Вернувшись в Россию, девочка-рентген сдала ЕГЭ на 96 баллов и поступила в Московский стоматологический вуз. Уже более 10 лет о Наталье Демкиной, которая ставила целью посвятить себя врачеванию, ничего не слышно.