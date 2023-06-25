Девочка-оторва из «Ералаша» стала женщиной: от ее пикантных фото учащается пульс

Не все знают, что свою карьеру певица Глюкоза начала в качестве актрисы. В 11 лет будущая звезда пришла на кастинг, чтобы засветиться в «Ералаше». И произвела на Бориса Грачевского неизгладимое впечатление.

Чаще всего юной артистке доставались роли девочек-сорванцов. В отличие от многих других детей, снимавшихся в юмористическом киножурнале, Глюкоза смогла стать еще более популярной. Из несуразной девчушки она превратилась в эффектную женщину, при виде которой мужчины теряют голову.

Исполнительница часто публикует в социальных сетях свои пикантные фотографии. От них у подписчиков неизменно учащается пульс. Звезда родила двоих детей, но смогла сохранить стройное и подтянутое тело.