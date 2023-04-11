Девочка-красавица: только гляньте на Фрейндлих в ее первой роли (фото)

Алиса Фрейндлих давно признана легендой советского кинематографа. За годы жизни ей удалось поработать практически со всеми прославленными режиссерами, а всего она снялась в 81 фильме или сериале. При этом, несмотря на такой значимый вклад, ее первые роли не известны публике.

В самом начале карьеры Фрейндлих сконцентрировалась на театральной работе, а в кино получала лишь второстепенных героинь. Например, в 1957 году она снялась в черно-белой драме Матвея Володарского «Бессмертная песня». В картине она сыграла роль гимназистки, а в то время артистке исполнилось всего лишь 23 года.

Как отмечают преданные фанаты, узнавшие знаменитость, в кадре Фрейндлих выглядит иначе, чем в более поздних фильмах. Актрису отличает светлый и открытый взгляд, и выглядит она значительно моложе своих лет. Многие поклонники признаются, что не ожидали увидеть Фрейндлих, прославившуюся уже в зрелом возрасте, настолько юной.

Первый же большой кинопроект артистки вышел только спустя 17 лет. Фрейндлих приняла участие в мелодраме «Анна и командор», где сыграла главную роль и прославилась на весь СССР.