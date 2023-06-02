Девочка, которая снялась в самой развратной сцене «Ералаша», выросла красавицей (фото)

Выпуски «Ералаша» всегда носили вполне безобидный характер, но есть исключительный случай. Одна из «веселых историй» содержит развратную сцену, в которой маленькая девочка раздевается в кадре. Вряд ли такой контент сегодня допустили бы до массового зрителя, но в 90-е такое было возможным.

Юную героиню воплотила Елена Нелидова, когда ей было девять лет. Надо признать, что съемки в юмористическом киножурнале не помогли ей построить успешную актерскую карьеру. Зато яркая блондинка смогла поработать моделью. Актриса выросла настоящей красавицей, и с такой внешностью ей грех не позировать перед объективом.

Правда, сама знаменитость уверяет, что не умеет работать с камерой. По словам Нелидовой, именно поэтому у нее и не сложилось с актерством. В любом случае Елена нашла себе применение: она прошла обучение во ВГИКе и успешно занимается продюсерской деятельностью.