Девочка-каучук шокировала россиян невероятной гибкостью: что известно о ней спустя годы

О двенадцатилетней Варваре Гордеевой вся Россия узнала благодаря ее необычному таланту. Ну и благодаря шоу «Лучше всех», где талантливая девочка сумела покорить взыскательную публику с одной попытки. Варя сразу обзавелась подписчиками не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами.

Гуттаперчевую девчонку полюбили в США, в Китае и даже в Индии. После феерического выступления, сделавшего ее популярной, у Вари не осталось сомнений: она окончательно и бесповоротно решила стать акробаткой.

Правда, оказалось, что пробиться в российских цирках не так уж и просто. Молодые артисты нужны всем, но лишь «династийные», то есть с известной фамилией. Простых смертных, даже очень гибких и талантливых, на работу брать не хотят.

Заветной мечте Вари стать артисткой Цирка дю Солей тоже не суждено сбыться. По крайней мере, пока. В канадское шоу берут только по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Но начинающая звездочка не отчаивается. Она уже участвовала как самостоятельная актриса в постановке Анастасии Волочковой, побеждала во множестве акробатических стартов и соревнований и не собирается сворачивать с намеченного пути.