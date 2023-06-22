Девочка-карлик стала длинноногой красоткой: от этого преображения дух захватывает

Кристен Ди Андради с ранних лет не была довольна своей внешностью. Девушка страдала карликовостью и не собиралась примиряться со своими физическими возможностями. И поэтому при первой возможности она решилась на ряд сложных операций.

Так, уже в 12 лет она впервые легла под нож хирурга. В течение многих лет ей ломали руки и ноги, вставляли в них штифты, с помощью которых удлиняли конечности. И в итоге Кристен удалось «вырасти» на 36 сантиметров.

Новое тело, как признавалась девушка, сделало ее по-настоящему счастливой. Став выше, она смогла жить полноценной жизнью и ни в чем не отказывать себе из-за роста. Кристен не скрывает: она бы вновь согласилась на те же испытания, лишь бы стать выше.

Публика не оставила без внимания историю американки. Как уверены пользователи Сети, Кристен заслуживает уважения из-за своей целеустремленности. По их мнению, только смелый человек способен перенести так много сложнейших операций ради своей мечты.

«Умница», «Мужественная девушка»,

— публика не скрывает своего мнения.