Девочка из мема «Никакого праздника» стала роковой красоткой (редкое фото)

Ася Петряева стала настоящей звездой Интернета в 2010 году. Тогда в Сеть попало видео, в кадрах которого девочка-школьница возмущается тем, как прошло первое сентября.

В ролике она со слезами на глазах жалуется на то, что ей не дали шарик и вообще «никакого праздника» не случилось. Публикация быстро превратилась в мем об обманутых детских ожиданиях.

С тех пор немало воды утекло, и школу Петряева давно закончила. Жительница Калуги не любит вспоминать о былой популярности. И профессию она себе выбрала непубличную — учитель русского языка. Однако работать по специальности не захотела и устроилась в салон красоты администратором.

Стоит сказать, что с годами Ася превратилась в эффектную красотку, от которой не отвести взгляд. Она часто позирует друзьям-фотографам в качестве модели, но строить карьеру в этой области не планирует.