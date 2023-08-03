Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Девочка из мема «Никакого праздника» стала роковой красоткой (редкое фото)

Девочка из мема «Никакого праздника» стала роковой красоткой (редкое фото)

3 августа 2023 15:45
Девочка из мема «Никакого праздника» стала роковой красоткой (редкое фото)

Былая популярность осталась в прошлом.

Ася Петряева стала настоящей звездой Интернета в 2010 году. Тогда в Сеть попало видео, в кадрах которого девочка-школьница возмущается тем, как прошло первое сентября.

В ролике она со слезами на глазах жалуется на то, что ей не дали шарик и вообще «никакого праздника» не случилось. Публикация быстро превратилась в мем об обманутых детских ожиданиях.

С тех пор немало воды утекло, и школу Петряева давно закончила. Жительница Калуги не любит вспоминать о былой популярности. И профессию она себе выбрала непубличную — учитель русского языка. Однако работать по специальности не захотела и устроилась в салон красоты администратором.

Стоит сказать, что с годами Ася превратилась в эффектную красотку, от которой не отвести взгляд. Она часто позирует друзьям-фотографам в качестве модели, но строить карьеру в этой области не планирует.

Девочка из мема «Никакого праздника» стала роковой красоткой (редкое фото)
Фото: Youtube/@LakmusMax, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше