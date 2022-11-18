Девочка из клипа Sia выросла: от ее фото в бикини дыхание перехватит

Очаровательная Мэдисон Зиглер покорила весь мир 8 лет назад, появившись в клипе Chandelier. Она исполнила виртуозный и странный танец, который поразил зрителей своей хореографией. Ролик «выстрелил», набрав свыше 2 миллиардов просмотров.

Мэдисон занималась танцами с раннего детства, а уже в 9 лет прославилась благодаря шоу «Мамы в танце». Там-то ее и заметила Сиа. Певица предложила девочке сотрудничество, и та дала согласие. После оглушительного успеха Chandelier Мэдисон снялась еще в восьми клипах поп-звезды.

Сегодня в 20-летней Зиглер невозможно узнать ту маленькую танцовщицу с распахнутым взглядом. Она выросла и преобразилась. Теперь это уже эффектная девушка с женственной фигурой.

Мэдисон пробовала себя в качестве модели, актрисы и писательницы. Она сотрудничала с популярными брендами, а также выпустила свою линию одежды. Танцовщица мечтает связать карьеру с кино. В 2021 году Зиглер снялась в драме Сии «Мьюзик» вместе с Кейт Хадсон, а также исполнила роль в «Вестсайдской истории» Спилберга.