Девочка из «Чародеев» подверглась издевательствам: помочь было некому

31 декабря 1982 года телезрители впервые увидели фильм Константина Бромберга «Чародеи». Лента мгновенно стала народным хитом не только из-за увлекательной истории, но и из-за актерской игры. Причем талантливо воплотили свои образы в кадре как взрослые звезды — Александр Абдулов, Александра Яковлева и Валентин Гафт, так и начинающие юные актеры. Так, для Ани Ашимовой роль Нины Пуховой стала кинодебютом. Но на площадке она брала пример с профессиональных коллег и старалась их не подвести.

После премьеры Аня стала очень популярна, к ней даже на улице подходили за автографами. Однако ровесники в классе невзлюбили девочку. Прозвище Чародейка «приклеилось» к ней до выпускного. А хулиганы так и норовили лишний раз толкнуть или ущипнуть Ашимову. Вероятно, именно это и повлияло на решение Анны не продолжать карьеру в кино. После школы она поступила в университет управления на факультет экономической информатики. Правда, и по профессии она почти не работала, посвятив себя семье.