Девочка-далматинец, над которой издевались с самого детства, выросла, и теперь ей завидуют (фото)

Беатрис Пульезе с первых дней жизни сталкивалась с осуждением окружающих. Дело в том, что девушка страдает редким кожным заболеванием — 80% ее кожи покрывают родимые пятна. И из-за этого все детство и юность она нередко слышала в свой адрес весьма оскорбительные обзывательства.

Беатрис не могла игнорировать издевки, поэтому решилась избавиться от родимых пятен. Не раз она оказывалась в клиниках и прошла через множество операций. Но в 2008 году решила, что больше не будет обращаться к хирургам и косметологам и должна принять свою внешность.

В итоге Пульезе удалось построить успешную жизнь и окружить себя любящими людьми. Однажды она встретила Фелипе Коробоффа и вышла за него замуж. Супруг девушки в шутку отмечает, что мог бы и не обратить на Беатрис внимания, если бы не ее яркая внешность. Карьеру же она построила в науке, став биологом.