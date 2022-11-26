Девочка 12 лет жила без бровей и решилась обратиться к мастеру татуажа: результат ее преображения трогает до слез

12-летняя Марина с детства страдает от отсутствия бровей. Врачи лишь разводили руками и не могли объяснить природу это аномалии. Было предположение, что у малышки от частичная алопеция, однако специалисты так и не решились поставить диагноз пациентке.

Девочка не чувствовала себя уверенной, поэтому захотела преобразиться.

Юная клиентка пришла в столичный салон татуажа, который специализируются на помощи людям с облысением из-за алопеции или вследствие химиотерапии. Процедуру сделали совершенно бесплатно.

В конце Марина впервые увидела себя с бровями – девочка была по-настоящему счастливой и широко улыбалась. Брови Марине сделали светлыми и очень естественными, чтобы ребенок не выделялся среди сверстников.