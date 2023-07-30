Девочек с этим именем раньше отказывались даже крестить: сейчас его обожают и в России, и в мире

Имя Светлана долгие годы популярно не только в России, но и во всем мире. Многих девочек зовут именно так, однако еще сто лет назад это имя было под строжайшим запретом.

Дело в том, что Светланы были придуманы литераторами. Одними из первых употреблений имени считаются произведения Василия Жуковского и поэма Александра Востокова «Светлана и Мстислав». Но его не было в церковных текстах, поэтому священники отказывались крестить маленьких Светлан. Из-за крепких взаимоотношений церкви и общества в то время жители страны с опаской относились к этому имени.

Лишь смелые и просвещенные родители могли назвать так своего ребенка.

Ситуация изменилась только после революции. Церковь отделилась от государства и стала полностью отдельным институтом, а имя перестало быть под запретом. И с того времени оно становилось все популярнее и популярнее.