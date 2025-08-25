Дэвид Линч рыдал над этими двумя фильмами — для работы над одним из них режиссер «заколлабился» с Disney

Меню
25 августа 2025 11:50
Эмпаты, общий сбор.

И для своих поклонников, и просто для любителей кино Дэвид Линч мог казаться каким угодно, но только не тем режиссером, который будет снимать слезливые истории. Частенько фанатам того или иного фильма Линча приходилось потратить время на то, чтобы пару раз пересмотреть картину и наконец понять ее смысл.

Собственно, поэтому мало кто из зрителей оставался в стороне и пассивно наблюдал за происходящим — все потому, что, помимо откровенно шокирующих моментов, в историях Линча иногда присутствовали и неподдельные эмоции.

Более того, два фильма в итоге заставили самого режиссера пролить немало слез — и в целом мы его понимаем.

Дэвид Линч плакал во время работы над «Человеком-Слоном» и «Простой историей»

Об этом режиссер когда-то рассказывал в одном из интервью, признавшись, что в целом он устанавливает близкую эмоциональную связь со всеми своими фильмами, но именно «Человек-Слон» и «Простая история» заставили его тихо прорыдать в комнате монтажа.

Те, кто смотрели обе картины, наверняка поймут, почему они вызвали такую реакцию — к примеру, «Человек-Слон» рассказывает о Джозефе Меррике, пугающая внешность которого заставляет его кочевать от одного «фрик-шоу» к другому; сам Меррик хочет, чтобы хотя бы кто-нибудь все-таки разглядел в нем человека, а не ужасающего чудовища, но его история все равно заканчивается трагедией.

В свою очередь, «Простая история» стала неожиданной коллаборацией Линча с Disney и рассказывает самую что ни на есть простую (по крайней мере, для творчества Линча) историю взаимоотношений двух пожилых братьев, которые спустя годы обид встречаются снова после того, как у одного из них случается инфаркт.

Дэвид Линч всегда стремился найти баланс эмоциональной составляющей своих фильмов

Хотя режиссер и известен благодаря эротическим триллерам, сюжет которых многие не могут разгадать даже спустя годы и десятки просмотров, это совсем не значит, что даже в них Линч не вкладывал эмоциональный посыл.

По словам самого режиссера, именно эмоции создателя фильма кинематограф может передать с почти совершенной точностью, но для этого нужно найти баланс — а если переборщить, то эмоцию можно и вовсе убить. Примером Линч привел как раз-таки «Простую историю» — в ней, как признал режиссер, эмоциональный аспект играет чуть ли не главную роль.

Кстати, у самого Линча тоже был список фильмов, которые он пересматривал из раза в раз — о том, какая культовая классика стала для не менее культового режиссера абсолютным фаворитом, мы уже рассказывали здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
