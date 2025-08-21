Дэвид Финчер снял хит про серийного убийцу с 90% от критиков на RT: вся слава досталась «Семи», но этот триллер наступает ему на пятки

В 1995 году Дэвид Финчер взорвал кинематограф своим мрачным триллером «Семь». История о двух детективах, расследующих жестокие убийства по мотивам семи смертных грехов, мгновенно стала классикой. Финчер мастерски держал зрителя в напряжении, а финал вошел в историю кино как один из самых шокирующих.

В 2007-м Финчер вернулся к теме серийных убийц — на этот раз с куда более холодным и реалистичным «Зодиаком». В отличие от «Семи», основанного на вымышленной истории, новый фильм опирался на реальные события: знаменитое дело маньяка, державшего в страхе Калифорнию в конце 60-х.

Реальность страшнее вымысла

В центре событий — трио одержимых людей: карикатурист из газеты Роберт Грейсмит (Джейк Джилленхол), репортер Пол Эйвери (Роберт Дауни-младший) и детектив Дэйв Тоски (Марк Руффало). Они годами пытаются раскрыть дело, пока жестокий убийца над ними откровенно насмехается.

При всех звездных именах фильм не стал кассовым хитом. При бюджете в 85 миллионов долларов сборы составили всего около 84 миллионов — совсем скромно для такого масштаба. Но критики оценили работу Финчера куда выше: рейтинг «Зодиака» на Rotten Tomatoes держится на уровне 90%.

Финчер показал, что реальная история может быть не менее нервной, чем тщательно выдуманный триллер. Более того, передать ощущение бессилия перед злом, которое действительно существовало, — задача куда сложнее, чем сконструировать эффектный финал. И с этим режиссер справился на отлично.

Самое ужасное в этой истории то, что она реальна, — говорят рецензенты.

Сегодня работа Финчера воспринимается как один из самых недооцененных триллеров нулевых.

Ранее мы писали: Актер из новой «Фантастической четвёрки» поставил фильму 3.5 из 5 — вот почему