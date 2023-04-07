Дэвид Бекхэм в теще души не чает: по одному фото ясно почему

В звездном семействе Дэвида и Виктории Бекхэм царит идиллия. По крайней мере, за отношения футболиста с его тещей Жаклин Адамс переживать точно не стоит.

Правду об этом раскрыло всего одно фото. В Лондоне прошел показ бренда одежды бывшей «перчинки», на котором у нее была неплохая группа поддержки. За кулисами модного дизайнера ожидали ее любимый супруг, мама и свекровь Сандра Джоржина Уэст.

Оказавшись в такой компании, спортсмен времени даром не терял. Дэвид сделал совместный снимок с прекрасными дамами, опубликованный впоследствии Викторией в соцсетях. Кадр произвел фурор.

Бекхэм нежно приобнял не только свою маму, но и тещу, чем показал свое теплое к ней отношение. Впечатлило фолловеров и кое-что другое.

Женщины оказались копиями друг друга. Яркие блондинки выбрали почти идентичные брючные костюмы и белые блузки, но дело не в этом. Адамс и Уэст похожи словно родные сестры. «Они что близнецы?», «Какие мамы красивые и стильные», — отметили подписчики Бекхэм.