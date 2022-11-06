Девица по вызову: порочный слух не дал спасти жизнь легендарной звезды

Одри Хепберн исполнила роль в известной ленте «Завтрак у Тиффани» по роману Трумена Капоте. Однако сам автор произведения видел в образе главной героини только Мэрилин Монро. При передаче прав на экранизацию он настоятельно рекомендовал ее кандидатуру, но судьба распорядилась иначе.

Во время подготовки к съемкам стали активно распространяться слухи о сомнительном ремесле главной героини: якобы Холли Голайтли работала дамой по вызову. Откуда взялось такое предположение, до сих пор неясно, ведь автор нигде не намекает на это.

Когда до Монро дошли слухи о роде занятий героини, она сразу же отвергла предложение. Кинодива посчитала, что такая роль испортит ее репутацию. Свой выбор актриса сделала в пользу фильма «Неприкаянные». Увы, лента провалилась в прокате, ее не спасло даже участие Монро и Кларка Гейбла.

Работа в «Неприкаянных» стала предпоследней в фильмографии легендарной блондинки. Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Монро, если бы не тот злополучный отказ из-за глупых слухов про героиню «Завтрака у Тиффани».