«Девчонки, вам крышка»: сыновья Светиковой из «Фабрики звезд» растут красавчиками

Участница третьей «Фабрики звезд» Света Светикова была известно еще до участия в проекте. Она играла в мюзиклах, снималась в кино и была известна как одна из исполнительниц роли Эсмеральды в мюзикле «Собор Парижской богоматери».

После ухода с «Фабрики» Светлана продолжила заниматься музыкой, но больших успехов в сольной карьере не достигла. Зато в личной жизни певица отхватила настоящий джекпот.

Артистка много лет счастлива в браке с фигуристом Алексеем Полищуком. Пара растит двоих сыновей, десятилетнего Милана и шестилетнего Кристиана. Хотя отец у мальчишек тоже очень привлекательный, яркую внешность молодые люди определенно унаследовали от матери. Жгучие карие глаза и очаровательная улыбка — эти мальчики вот-вот начнут покорять сердца.

«Девчонки, вам крышка!»

— заявляет сама певица.

Светикова — заботливая и внимательная мама, она никогда не повышает голос на своих детей и проводит с ними много времени. Также она поделилась, что долгое время не решалась отлучить сыновей от грудного вскармливания. Может, поэтому они и выросли такими красавчиками?