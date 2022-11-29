Девчонки в СССР сходили с ума: ахнете, увидев молодого Евгения Миронова (фото)

Сегодня Евгений Миронов — худрук Государственного театра наций. Когда актер только начинал свою карьеру, приехав в столицу из Саратова, то и мечтать не мог о таком успехе.

К счастью, Олег Табаков дал шанс своему земляку показать, на что он способен. Еще в студенчестве артист начал выходить на сцену, сниматься в кино и довольно скоро стал любимцем публики: девчонки в СССР сходили от него с ума.

В молодости Миронов и правда был совершенно очарователен: черные густые волосы, пронзительный взгляд, волевой подбородок. Впрочем, с годами звезда экрана не утратил своей привлекательности.

По слухам, он не раз прибегал к пластике, но артист предпочитает эти домыслы не комментировать. В беседе с порталом «7 дней» он признался, что ему помогает сохранять себя в форме. В первую очередь это работа и общение с любимым сыном Петром.