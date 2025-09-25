«Девчата» выдадут себя сразу: вот 5 других фильмов СССР про рабочих — вспомните все по кадрам? (тест)

Проверим, хорошо ли вы помните картины о трудовых буднях.

Советское кино о рабочих — это отдельный пласт. Там и пыльные стройки, и шумные заводские цеха, и большие надежды на светлое будущее.

Фильмы про трудовые будни часто были не только о работе. В них находилось место для дружбы, любви, смешных ситуаций и личных драм. Именно это делает их интересными и сейчас, спустя десятилетия.

Мы собрали пять картин, которые связаны с образом рабочих и их жизни. Проверьте себя: сможете ли вы узнать эти фильмы всего по одному кадру?

Желаем удачи!

Ранее мы писали: Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно