«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась

Светлана Дружинина привыкла держать удар. В кино она всегда была хозяйкой положения: сперва блистала в роли Анфиски в «Девчатах», после взялась за камеру и сняла культовые «Гардемарины» — до сих пор их пересматривают миллионы.

Но за кулисами творилась иная хроника, куда жёстче любого сценария. В ней нет героических дуэлей, зато есть утрата сына, шантаж со стороны внука и единственный оставшийся оплот — младший наследник.

От спортивной площадки до свадебного алтаря

Любовь с Анатолием Мукасеем началась не на съёмках, а на волейбольной площадке. Она — капитан женской сборной, он — лидер мужской. Свадьба в 1958-м, рождение двух сыновей, редкие творческие споры и 65 лет брака.

Картинка с обложки, но за ней страшная драма.

Старший сын: от вечеринок до монастыря

Анатолий-младший рос под крылом «золотой молодёжи»: рок-группы, запрещённые вещества, милицейские протоколы составляли еженедельно.

Предложение сыграть гардемарина отверг, предпочитая тусовки. Перелом наступил после гибели друга — сына Георгия Данелии. Монастырь в Псково-Печерске стал его убежищем, но вернувшись, он был уже другим: будто погас.

Даже рождение сына Даниила не удержало. В 28 лет он добровольно ушел из жизни, мать почти впала в отчаяние.

Внук пошел по кривой дорожке

Даниил остался на попечении бабушки и дедушки. Их стратегия была проста — дать всё, что пожелает: учеба за границей, роли в проектах, работа у дедушки-оператора.

Но выросла копия отца: скандалист, эпатажный юноша, обвиняющий родных в «гиперопеке». Кульминация — требование продать его комнату и передать деньги. Угрожал ни много ни мало уйти вслед за отцом.

Дружинина продала, передала внуку деньги, а после перевода оборвались все связи. Теперь внук живет в Индии, стоит за пультом диджея, без Христа за пазухой. На телевидении он заявил о желании «наладить отношения» — но работать или возвращаться не планирует.

Младший сын — последний бастион

Михаил, в отличие от брата, смог удержаться. Интернат, ВГИК, работа с Пугачёвой и Охлобыстиным, в фильмографии — «Даун Хаус», «На измене». Личная жизнь насыщенная: двое детей от первых браков, потом брак с волейболисткой Екатериной Гамовой и рождение сына Никиты.

В кино у Дружининой всегда был финал, в котором герой выходит победителем. В жизни всё иначе: сценарий пишет не она, за очередной победой скрывается несколько суровых ударов под дых.

