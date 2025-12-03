«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)

Задача для тех, кто с юных лет смотрел советское кино, не отрываясь.

Многие уверены, что знаменитые киноленты СССР – это почти всегда чёрно-белая эстетика, строгость и сдержанность. Однако цвет в отечественный кинематограф пришёл ещё в 30-е годы, и многие режиссёры с удовольствием экспериментировали с палитрой, создавая удивительно яркие и живописные кадры.

В этом тесте вас ждёт непростая задача. Все представленные кадры будут цветными. Но вам предстоит угадать: так ли это было в оригинале, или же перед вами результат кропотливой и искусной ручной колоризации, выполненной уже в наше время?

Проверим, насколько тонко вы чувствуете разницу. Готовы? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: 5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)