«Девчат» должно было быть шесть: звезду СССР выгнали с позором

До сих пор не известно, что именно там произошло.

Изначально в легендарной комедии «Девчата» было больше героинь. Однако все сцены с участием еще одной актрисы удалили без возможности восстановления.

Речь идет о Тамаре Носовой, известной по роли донны Розы д’Альвадорец из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!». Также она сыграла Тосю Бурыгину в «Карнавальной ночи». В «Девчатах» Носова исполнила роль подруги Анфисы. Материал с ее участием был целиком отснят, и коллеги признали, что эпизоды с харизматичной актрисой стали лучшими в картине.

Однако сценам с Носовой не было суждено попасть в готовый фильм. Есть две версии, почему это произошло. Первая гласит, что у Тамары Макаровны был страшный конфликт с режиссером Юрием Чулюкиным. В отместку он уничтожил все кадры с ее участием. Во второй версии фигурирует исполнительница главной роли Надежда Румянцева. Актриса потребовала убрать Носову из ленты, которая затмевала ее своим талантом. Тамара Макаровна на тот момент была известной артисткой, и она с легкостью могла перетянуть все внимание с Тоси на себя.

Однако до сих пор не ясно, по какой именно причине Носову «выгнали» из «Девчат» с таким позором.