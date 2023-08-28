Дев ждут приятные сюрпризы, а Козерогов — провал: ежедневный гороскоп на 29 августа

Для большинства знаков зодиака день пройдет спокойно. Но некоторым нужно готовиться к чему-то особенному. У одних дела пойдут как по маслу, а другим важно набраться терпения.

Овен

Ваше поведение провоцирует конфликты. Вы слишком озабочены своими интересами и мало думаете о нуждах окружающих. Это помешает плодотворному сотрудничеству с коллегами, но добиться успеха получится и в одиночку. Правда, для этого придется приложить немало сил — даже привычные дела будут даваться вам с трудом.

Телец

Большую часть дня вы проведете помогая близким. На работе вы будете подвержены романтическим настроениям. Будьте особенно аккуратны во второй половине дня. Вы станете слишком рассеянны — высок риск потерять ценную вещь.

Близнецы

Ваша внимательность играет вам на руку. Удачный день для учебы, сбора новой информации. Вы крайне бдительны, поэтому если кто-то попробует обвести вас вокруг пальца, то ничего не выйдет. Многие представители знака получат выгодное деловое предложение, от которого будет трудно отказаться. В личной жизни может появиться человек из прошлого.

Рак

Начало дня обещает быть плодотворным. Вы легко справитесь с задачами, которые другим не под силу. Во второй половине дня держите эмоции под контролем. Избегайте соблазнов, особенно если отправитесь на шопинг. Вы можете потратить крупную сумму, о чем впоследствии придется пожалеть.

Лев

Вы слишком самоуверенны — не игнорируйте советы близких. Вас ждет информация, которая в будущем обязательно пригодится. Новые знакомства также окажутся как никогда кстати. В личной жизни обстановка нестабильна. Не исключено любовное увлечение, которое может перевернуть все с ног на голову.

Дева

День богат на новые знакомства, приятные сюрпризы и неожиданные встречи. Общение со старыми друзьями поднимет настроение. Своим обаянием и привлекательностью вы располагаете к себе окружающих. Ждите новостей, касающихся вашей профессиональной деятельности. Сейчас отличное время для обсуждения деловых вопросов.

Весы

Деловое общение будет легким и плодотворным. Поиск новых идей и партнеров принесет отличный результат, но не слишком увлекайтесь. Не забывайте о тех, с кем вы уже ведете плодотворное сотрудничество. Вечер будет богат на незапланированные встречи. Велика вероятность получения хороших новостей, касающихся ваших близких.

Скорпион

Проблемы и неудачи преследуют вас одна за другой, но не отчаивайтесь. Вы легко справитесь с трудностями. Благодаря изобретательности удастся найти остроумный выход из затруднительного положения. Звезды советуют проще относиться к критике в свой адрес. И не удивляйтесь, если кто-то попытается переложить на вас ответственность за свои ошибки.

Стрелец

Ваша чувствительность сильна как никогда. Вы видите многое из того, что другие не замечают. Даже если что-то пойдет не по плану, вы быстро сориентируетесь в новых обстоятельствах. Вам удастся решить старые проблемы на работе. Ждите небольших денежных поступлений. Удачный день для некрупных покупок и недальних поездок.

Козерог

Деловые встречи могут обернуться полным провалом. Лучше держать язык за зубами: вы можете сболтнуть лишнего. Помните, что для достижения желаемого нужно запастись терпением. Неудачи — это неотъемлемая часть на пути к успеху, поэтому не отчаивайтесь. К тому же вам повезет в любви. Романтические встречи будут незабываемыми.

Водолей

Чужое благополучие волнует вас больше собственного. Перед вами стоит масса увлекательных задач — хочется браться за все сразу. Возможны новые знакомства, которые могут стать началом истории сильной любви или крепкой дружбы. Даже те, кто предъявляют к окружающим самые высокие требования, будут от вас в полном восторге.

Рыбы

Вы полны энтузиазма и легко беретесь за новые дела. И правильно делаете — день обещает быть благоприятным. Новое сотрудничество принесет большую прибыль. А вот в личной жизни все не так радужно. Отношения со второй половиной будут натянутыми. Воздержитесь от необоснованных претензий и обид, тогда от разногласий не останется и следа.