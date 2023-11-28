Детям весело, а взрослым стыдно: что не так с нашумевшим сериалом «Слово пацана»

«Слово пацана» вполне может стать главным сериалом года. История казанских молодежных банд покорила зрителей. Старшее поколение с ностальгией вспоминает 80-е, а юные поклонники проекта с интересом наблюдают за своими сверстниками из прошлого. Несмотря на хвалебные отзывы, у картины нашелся недостаток.

Многие хвалят игру Ивана Янковского, а также начинающих артистов, исполнивших роли малолетних бандитов, чего не скажешь о Юлии Александровой. Экс-супруга Жоры Крыжовникова, известная по фильмам «Горько», «Самый лучший день» и «Страна чудес», сильно подвела всю съемочную группу.

Зрители жалуются, что Александрова, которую часто называют самой бездарной артисткой отечественного шоу-бизнеса, испортила кино.