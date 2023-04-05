Детям в СССР смотреть запретили: что не так с этим советским мультфильмом

В 1961 году Зинаида и Валентина Брумберг представили на суд публики свое новое детище — мультфильм «Большие неприятности». Несмотря на свой жанр, проект известных сестер-режиссеров явно не предназначался для детских глаз.

Главная причина — это сюжет, который не мог заинтересовать юного зрителя. Да и возможности ознакомиться с ним у них попросту не было: в СССР детям запретили смотреть данную картину. А вот взрослым увидеть ее было ничуть не лишним. Сестры поставили перед собой непростую, но важную задачу — показать проблемы семьи глазами ребенка. Повествование ведется от лица девочки, вынужденной жить не в лучшей обстановке.

Ее отец — взяточник, которого в итоге поймали за руку. Брат и вовсе не желает работать, а сестра — учиться. Она считает, что гораздо проще удачно выйти замуж.

Мультфильм пришелся по душе зрителям, и в 70-х вышло его продолжение, получившее название «Новые большие неприятности». Первую часть разрешили к просмотру детям в 90-х — тогда она была включена в сборник киностудии «Союзмультфильма».