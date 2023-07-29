Детям смотреть нельзя: тайный смысл советского «Винни-Пуха» наконец-то раскрыт

Советские экранизации книги Алана Милна «Винни-Пух и все-все все» пользовались огромной популярностью как в СССР, так и за его пределами. Эти мультики до сих пор обожают дети, но даже далеко не все взрослые догадываются, какой смысл был скрыт в работе мультипликаторов.

Многие зрители отмечают, что «наш Винни-Пух» намного глубже, чем его диснеевский вариант. Если тот медвежонок просто веселый обжора, то советский — настоящий философ и мудрец.

Но настоящий смысл мультфильмов еще и в том, что они являются язвительной сатирой на советскую действительность. Каждый из персонажей появляется в роли, которую могли распознать только люди старой закалки. Главный герой Винни-Пух — это прожорливый тунеядец, а его лучший друг Пятачок — явный пионерский активист, отзывчивый и легкий на подъем. Кролик являет собой пример типичного интеллигента. Иа — мудрый, хотя и печальный философ, а Сова — классическая советская бабушка.