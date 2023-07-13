Детям Пугачевой больше повезло: сына и дочь Киркорова жалеют всей страной

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы с детства на виду у публики. Их отец не жалеет денег на любые капризы, но эта тактика не работает. Россияне не могут без слез смотреть на брата и сестру, на что есть веская причина.

Филипп Киркоров будто не замечает, что его наследники не рады быть в центре всеобщего внимания. Дети часто выходят в свет вместе с отцом, но выглядят расстроенными, скованными и подавленными. Особенно это заметно на фоне детей бывшей супруги артиста Аллы Пугачевой. Лиза и Гарри Галкины — активные и жизнерадостные дети, которые, кажется, никогда не бывают в плохом настроении. Между тем Алла-Виктория и Мартин — их полные противоположности.

«На фоне детей Пугачевой это очень несчастные дети. Вечно чем-то недовольны», «Алла-Виктория всегда почему-то злая», «Высокомерие зашкаливает», «У этих детей никогда нет радости в глазах. Папашка их не понимает, что за свои деньги он портит им жизнь, делая себе подобных. Как все это глупо»,

— жалеют отпрысков Киркорова в Сети.