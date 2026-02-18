Детям посмеяться, взрослым погрустить: вы едва ли поняли «Сказку о царе Салтане» – разбираем скрытые смыслы шедевра Пушкина

Оповещения от Киноафиши
18 февраля 2026 07:00
Эта история особенно актуальна именно сейчас.

К середине 2020-х о Пушкине заговорили так, как не говорили давно. «Сказка о царе Салтане» с прекрасными актерами пусть и вызвала споры, но сделала главное – заставила людей снова открыть книги великого поэта.

Сказку многие помнят с детства: комар, белка с орешками, тридцать три богатыря. Но если перечитать ее сейчас, взрослыми глазами, за пеленой чудес проступают вещи, от которых может стать не по себе.

Зависть как двигатель сюжета

Ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха не просто вредные тетки. Это люди, которые видят чужое счастье и не могут его вынести. Они плетут интриги, подменяют письма, губят царицу – не потому, что она плохая, а потому что она счастливая.

В XXI веке зависть выглядит иначе, но работает так же. Социальные сети сделали ее хронической: люди ежедневно смотрят на успехи других и спрашиваем себя, почему не мы.

Пушкин показывает главное: завистники не получают радости. Они лишь тратят силы на разрушение, а в финале вынуждены просить прощения у того, кого пытались уничтожить.

Чудо как награда

Волшебство у Пушкина не случается просто так. Белка с золотыми орешками, богатыри из пены морской, превращения Гвидона – все это ответы на его поступки. Он не просит чуда, он поступает правильно, и чудо приходит само.

Остров Буян становится местом, где справедливость материализуется. В мире, где все измеряется деньгами и эффективностью, это звучит почти как утешение: добро не гарантирует успеха, но оно меняет природу реальности вокруг тебя.

Почему «Сказка о царе Салтане» актуальна как никогда

В 2020-х мы живем в потоке лжи. Подмененные письма из сказки сегодня называются фейками, и распространяются они мгновенно. Одиночество Гвидона на острове – почти метафора нашей изоляции за экранами.

Пушкин написал историю, которая работает на двух уровнях. Дети видят приключения. Взрослые – себя. Свои страхи, свои ошибки, свои надежды на то, что, если не сдаваться, бочка когда-нибудь откроется.

Фото: Кадры из фильмов «Сказка о царе Салтане» (1967), «Сказка о царе Салтане» (2026)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
