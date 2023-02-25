Детям об этом знать нельзя: как на самом деле называют Малефисенту

В последнее время киностудии все чаще адаптируют всеми любимые мультфильмы и снимают полнометражные картины с профессиональными актерами. Со сказкой о спящей красавице произошло именно это, но с одним важным изменением. Повествование шло от лица антагонистки, которая и обрекла добродушную принцессу на вечный сон.

В голливудском фэнтези злой волшебницей стала невероятная Анджелина Джоли. Костюмеры и гримеры хорошо постарались, подчеркнув острые скулы и выразительные глаза красавицы. А вот мелодичное имя Малефисента лишь подчеркнуло определенный шарм героини и стало ассоциироваться именно с этой актрисой. Но его настоящее значение мало кому известно.

Выяснилось, что оно образовано от слова «maleficus», и с латыни это можно перевести как «злюка». В некоторых интерпретациях ведьму даже называли Дьяволиной, что вряд ли понравилось детям. Да и красавица Джоли не захотела бы носить такое прозвище. А вот Малефисента звучит гордо и, самое главное, вполне устраивает юных зрителей.