Детям наврали о судьбе клоунессы Ириски из «АБВГДейки»: пропала по жуткой причине

Одной из главных звезд детского шоу «АБВГДейка» стала Ирина Асмус. В образе Ириски артистке удалось покорить юных зрителей по всей стране. Однако однажды создатели шоу объявили, что любимая публикой героиня выросла и навсегда ушла из шоу, но мало кто из поклонников догадывался, из-за чего на самом деле Асмус пропала.

Дело в том, что шоу сделало Асмус всесоюзной звездой. Поклонники ходили за ней по пятам и заваливали студию тысячами писем. И именно эта популярность, как предполагают поклонники, стала причиной, по которой актрису убрали из программы. Якобы Ириска затмевала других артистов, и шоу превращалось в ее личный бенефис.

После ухода из программы она вернулась в цирк, которому посвящала все свое время. И в 1986 году она отправилась на гастроли в Гомель, намереваясь удивить местную публику акробатическими номерами. Но во время исполнения одного из них, когда Ириске нужно было парить под куполом, сломался вращательный механизм. И актриса упала с многометровой высоты на глазах у сотен зрителей.

Как впоследствии подтвердили медики, Асмус скончалась мгновенно от полученных травм. Прославленной клоунессе было 44 года, но за недолгую карьеру она смогла оставить большой след в цирковом искусстве.