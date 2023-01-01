Детям можно только посочувствовать: от вида норвежской «Снегурочки» оторопь берет

Не во всех странах Дед Мороз в праздничный вечер ходит по домам вместе с красивой внучкой.

Пара Деда Мороза и Снегурочки уже стала традиционной для всех российских малышей. Внучку новогоднего волшебника некоторые из них любят даже больше дедушки за теплоту, мягкость и красоту. В сказках и мультфильмах именно Снегурочка — образец привлекательной девушки, легко очаровывающей любого.

Но далеко не во всех странах Дед Мороз приходит к детям в такой компании. Например, норвежского волшебника Юлебукка всегда сопровождает другой помощник — коза. Это либо настоящее животное, либо переодетый в нее человек, который и раздает подарки детям из большого мешка.

В семьях заранее готовятся к приходу необычной парочки: дети набивают носки и обувь свежими колосьями овса, чтобы поблагодарить козу за ее работу. В прошлом в Норвегии и Швеции даже была традиция, согласно которой ряженые в масках козла колядовали, гуляя по домам. Традиционно считается, что парнокопытное животное принесет счастье и благосостояние в новом году. Фигурками рождественской козы норвежцы украшают праздничные столы.