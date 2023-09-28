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Детям Лазарева от сурмамы в России уготована непростая участь: певец боится за Аню и Никиту

28 сентября 2023 11:00
Детям Лазарева от сурмамы в России уготована непростая участь: певец боится за Аню и Никиту

Артист поделился своими опасениями.

Сергей Лазарев растит двух прекрасных детей: сына Никиту и дочку Аню. Оба появились на свет при помощи суррогатной мамы, поэтому исполнитель занимается их воспитанием в одиночку. О рождении малышей певец рассказывал не сразу: понимал, что к ним будет приковано пристальное внимание СМИ. Но когда ребята подрастут, у них могут появиться новые проблемы.

В беседе с журналистами «Телепрограммы» Сергей поделился своими опасениями. По словам артиста, он не хочет оставить наследников в тени собственной славы. Хотя многие считают сравнения с родителями нормальным, Лазарев уверен, что это обесценивает достижения самих детей.

Поэтому певец не хотел бы, чтобы Аня или Никита строили карьеру в музыке. В этом случае их неизбежно будут обвинять в продвижении со стороны отца, и самолюбие ребят пострадает. Но, если сами наследники захотят пойти по стопам отца, запрещать он не будет.

Фото: Социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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