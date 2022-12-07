Детям Кейт Миддлтон не позавидуешь: эта традиция доведет любого ребенка до истерики

Многие традиции королевской семьи кажутся простым людям странными и нелогичными. Примечательно, что ряд правил затрагивают и самое юное поколение — детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Дело в том, что родители отдают им далеко не все презенты, подаренные на Рождество. Королевская чета отмечает праздник целых три раза: сначала впятером с детьми, затем в кругу семьи Уильяма, а в третий раз с близкими родственниками Миддлтон.

Принц и принцесса Уэльские каждый раз подсчитывают количество подарков для сыновей и дочери, которые они получили от бабушек, дедушек, тетушек и поклонников со всего мира. Родители разрешают оставить отпрыскам лишь часть презентов, чтобы сильно не баловать ребятишек. По словам британских источников, королевская чета скрупулезно подходит к их воспитанию.

Многочисленные излишки отправляются в благотворительные организации и помещаются в хранилище. Остается только догадываться, какую боль и досаду испытывают Джордж, Шарлотта и Луи, расставаясь с сотнями заветных новогодних презентов.