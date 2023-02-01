Детям до 18 лет смотреть запрещено: Глюкоза перевоплотилась в героя мультфильма
Такой звезду еще не видели.
Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, не стесняется демонстрировать себя во всей красе. Поклонники привыкли, что певица часто публикует свои откровенные фотографии — казалось, их уже ничем не удивишь. Однако на этот раз звезда превзошла саму себя.
Обычно артистка выкладывает в социальных сетях снимки, на которых красуется в бикини. Теперь же Глюкоза записала видео, которое явно не предназначено для лиц, не достигших совершеннолетия.
В кадрах ролика Глюкоза облачилась в латексные брюки, корсет и пятнистую шубу, тем самым перевоплотившись в известную злодейку из мультфильма «101 далматинец». Подписчики отметили, что в образе Круэллы артистка бесподобна.
«Какая же ты красивая», «Как всегда очаровательная и чертовски красива», «Наташка — милашка», — пишут поклонники в комментариях к публикации знаменитости.