Детям до 18 лет смотреть запрещено: Глюкоза перевоплотилась в героя мультфильма

Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, не стесняется демонстрировать себя во всей красе. Поклонники привыкли, что певица часто публикует свои откровенные фотографии — казалось, их уже ничем не удивишь. Однако на этот раз звезда превзошла саму себя.

Обычно артистка выкладывает в социальных сетях снимки, на которых красуется в бикини. Теперь же Глюкоза записала видео, которое явно не предназначено для лиц, не достигших совершеннолетия.

В кадрах ролика Глюкоза облачилась в латексные брюки, корсет и пятнистую шубу, тем самым перевоплотившись в известную злодейку из мультфильма «101 далматинец». Подписчики отметили, что в образе Круэллы артистка бесподобна.