Детям аукнулось: Прилучный не стал молчать о неприглядном поступке Муцениеце

Актер не смог увидеться с наследниками в важный день.

Павел Прилучный неожиданно для поклонников предался гнетущим мыслям. Если прежде актер радовался своей свадьбе с Зепюр Брутян, то теперь сокрушается о том, что не находится рядом с детьми от первого брака с Агатой Муцениеце.

В своем Telegram-канале «мажор» опубликовал пост, в котором не стал молчать о неприглядном поступке экс-супруги. По словам Прилучного, в этом году их общая дочь Мия должна была пойти в школу в первый раз, однако Муцениеце увезла девочку и ее брата Тимофея из Москвы. В итоге дети пропустили торжественную школьную линейку.

Вероятно, так Мие и Тимофею аукнулась женитьба Прилучного. Звездные наследники не были на свадьбе своего отца и не встретились с ним по случаю первого сентября. В Сети предполагают, что Муцениеце намеренно отправилась с сыном и дочерью за город, чтобы тем самым утереть нос бывшему мужу.

И стоит отметить, ей это удалось. «Жаль, мы сегодня не вместе», — подчеркнул оставшийся не у дел Прилучный в своей публикации.